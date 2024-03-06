Производство компактных Kia Sonet начнут в Узбекистане

В Узбекистане начнется производство компактных кроссоверов Kia Sonet, выпуск машин в режиме полного цикла наладят на заводе ADM Jizzakh. Об этом 5 марта сообщает Autostrada.uz со ссылкой на представителей завода.

Завершение пусконаладочных работ запланировано на март 2024 года. Согласно плану, в год будет выпускаться до 100 тыс. кроссоверов Kia Sonet в год. Модель Sonet считается бюджетной: она разрабатывалась для Индии и других развивающихся рынков. Отмечается, что на индийском рынке Sonet стоит на 25% дешевле, чем Kia Seltos.

Несмотря на то что в декабре прошлого года Kia представила обновленный Sonet, в Узбекистане организуют сборку дорестайлинговой модели. В пресс-службе предприятия объяснили, что по мере увеличения количества локализуемых компонентов будут обновлены экстерьер и интерьер кроссовера.

Длина Kia Sonet составляет 4120 мм при колесной базе 2500 мм. В список оснащения в числе прочего включены адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора. По предварительным данным, в моторную гамму войдут атмосферные двигатели объемом 1,2 и 1,5 л мощностью 83 и 113 л.с. соответственно, а также 1,0-литровая «турботройка» (118 л.с.). Первый агрегат работает с механической трансмиссией, второй — с вариатором, а третий — с «роботом».

22 февраля компания AGR Automotive Group анонсировала выпуск и продажи автомобилей четырех моделей под брендом Solaris, дизайн который полностью повторяет Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Машины будут реализовываться через дилерскую сеть ООО «АГР», гарантия на автомобили составит три года или 100 тыс. км.