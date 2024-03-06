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Песков предсказал военным самолетам США судьбу горящих танков

Песков: американские танки горят, то же самое будет и с самолетами США
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Фото: ТАСС/Бедняков Павел
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Если над российской территорией появятся американские самолеты, военные России сделают так, чтобы они падали и горели, как и танки США. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«И если там полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, наши военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что американские танки ездят по территории России.

«Это плохо, но они ездят до какого-то момента, а потом они горят. Мы будем их уничтожать дальше», — добавил представитель Кремля, отмечает «Газета.Ru».

По его словам, Запад играет с огнем, рассуждая о необходимости направить своих солдат на Украину. Обсуждения подобного рода рискуют привести к «деградации ситуации», заключил Песков.

До этого, 4 марта, Песков рассказал, что президенту России Владимиру Путину докладывают обо всех успехах российских военных на линии фронта, в том числе об уничтожении американских танков Abrams. Днем ранее представитель предприятия-производителя беспилотника «Упырь» рассказал «Известиям», что российские военные уничтожили на авдеевском направлении еще один американский танк Abrams.

Ранее, 2 марта, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что у России есть время, чтобы подготовиться и найти адекватный ответ в случае, если Украине поставят истребители F-16.

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27 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США рассчитывают на отправку истребителей F-16 Украине уже в этом году. Конкретных сроков предоставления истребителей на Украину он не назвал.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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