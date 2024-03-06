Рособрнадзор: выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор
Выпускники школ смогут пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из выбранных предметов уже в июне. Такое заявление 6 марта сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Точно с июня месяца этого года эта возможность у выпускников появится», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что выбрать лучший из двух результатов тестирования не получится — первый из них будет аннулирован.
Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать эту возможность выпускникам учебных учреждений. Он отметил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. В связи с этим он предложил дать выпускникам возможность пересдать один предмет на выбор до конца приемной кампании в вузы.
В тот же день председатель комитета по образованию Госдумы РФ Ольга Казакова сообщила, что пересдать можно будет любой из выбранных предметов, а не только обязательные. Однако она также отметила, что после пересдачи будет учитываться последний результат, поэтому выпускникам стоит ответственно подойти к данному решению, отметила чиновница.
В свою очередь, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о проработке возможности пересдачи ЕГЭ с Рособрнадзором, педагогами и родителями. Он указал, что процедура экзамена и его пересдачи должна быть понятной и удобной.