Два человека пострадали в ДТП в Тульской области
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Тульской области. Травмы получили два человека.
Авария произошла вечером 5 марта на дороге Алексин – Заокский. По данным ТСН24, 29-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной Lada Largus. Оба автомобилиста получили травмы.
58-летнего водителя Lada доставили в больницу, водителю иномарки помощь оказали на месте.
В Челябинске легковой автомобиль выехал на остановку общественного транспорта и сбил ребенка. Пострадавшей девочке оказана медицинская помощь.