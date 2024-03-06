Карантин по бешенству животных ввели в Уральском сельсовете в Оренбуржье
В Оренбургской области выявлен еще один случай бешенства, в неблагополучном населенному пункте введен карантин. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
«Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории муниципального образования Уральский сельсовет Кваркенского района», — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе ведомства ИА «Урал56.Ру», бешенство выявили у кошки.
Карантин введен указом губернатор от 1 марта. В населенном пункте проводятся оздоровительные мероприятия.
РИА «Оренбуржье» уточняет, что неблагополучным пунктом по бешенству в Оренбуржье также остается Гайский горокруг. Карантин в нем ввели в середине в февраля.
В Россельхознадзоре призывают вовремя вакцинировать своих домашних и сельскохозяйственных животных для предотвращения их заражения.