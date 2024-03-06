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МО впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО авиационной бомбы AASM Hammer

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Фото: TASS/АВАСА/Arnoux Thomas
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Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО) управляемой авиационной бомбы AASM Hammer производства Франции.

«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — отметили в ведомстве 6 марта.

Кроме того, уничтожено 135 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе в районах населенных пунктов Сладкое, Сигнальное, Павловка, Орлинское, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики (ДНР), Голиково, Новодружеск и Червонопоповка Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Мирное, Магомедово, Новое и Шевченково Запорожской области.

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Ранее, 1 марта, в Минобороны РФ отметили, что за неделю российские военнослужащие отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи. На авдеевском направлении направлении Киев потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, силы ПВО России в течение недели сбили два украинских истребителя Миг-29, штурмовик Су-25, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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