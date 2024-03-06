Комитет бундестага обсудит утечку разговора немецких офицеров 11 марта

Комитет бундестага по обороне 11 марта обсудит утечку разговора немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Об этом 5 марта сообщил сайт комитета.

«Единственный вопрос в повестке дня — отчет федерального правительства по поводу публикации прослушки телефонного разговора высокопоставленных офицеров о крылатой ракете Taurus», — говорится в сообщении.

Заседание пройдет под председательством главы комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта полную расшифровку обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами возможных ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus. В этом разговоре была и дискуссия о поставках этих ракет Украине.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта рассказал, что власти ФРГ занимаются расследованием утечки записи разговора немецких офицеров, и назвал эту ситуацию очень серьезной проблемой. Издание Bild сообщило тогда, что в случившемся виноват Грефе, потому что он подключился к беседе из Сингапура через незащищенную сеть, создав угрозу безопасности разговора.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это, по его словам, опасно вовлечением Германии в конфликт.