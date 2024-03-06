Страсти по зерну

Новости с границ Польши в последнее время всё чаще напоминают боевые сводки. Одна из последних — 1 марта польские фермеры приступили к блокаде границы с Литвой. Цель всё та же — срыв трафика украинского зерна в Европу. «Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим», — заявил координатор протеста, фермер Кароль Печиньский.

Он же представил схему, по которой украинское зерно попадает в Польшу через Литву: «Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Европейского союза, который свободно въезжает в страну».

Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак с такой информацией не согласен и считает, что украинское зерно из Литвы в Польшу или вообще не идет, или идет в небольших объемах. «Я три недели назад разговаривал с руководителем дорожной инспекции. Было проверено движение грузовиков. Из более чем 1,5 тыс. грузовиков, которые въехали из Литвы, был выявлен один случай, который говорит о том, что украинские товары могли ввозить из Литвы», — сказал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM. Тем не менее фермеры уже начали блокаду самого крупного пропускного пункта на литовско-польской границе Будзиско. Таким образом, протест из-за экспансии украинского зерна плавно перетек в рамки ЕС. ведь Литва и Польша входят в Евросоюз.

10 февраля начался общепольский протест фермеров. Они действуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства «Марш на Варшаву». Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

Особенно серьезная ситуация на границе сложилась 27 февраля, когда на шести контрольно-пропускных пунктах скопилось более 2 тыс. машин. «Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска. Всего в очередях стоят около 2,1 тыс. машин. Критически низкие показатели фиксируем на двух направлениях — «Шегини», тут за сутки в обоих направлениях проехали 50 грузовиков, и «Ягодин» — в сторону Украины проехали почти 100 при пропускной возможности 1,2–1,4 тыс. авто в сутки в обоих направлениях, а на выезд с Украины вообще нулевые показатели», — комментировал представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко. Украинские перевозчики проводят ответные акции протеста со своей стороны границы. Они блокируют пункты пропуска на четырех направлениях — «Ягодин», «Шегини», «Краковец» и «Равва-Русская».

Интересно, что во время протестов польские фермеры использовали не только антиукраинскую, но и пророссийскую риторику. Широкую известность получили сделанные 20 февраля фотографии трактора с флагом СССР и плакатом «Путин, наведи порядок на Украине, в Брюсселе и с нашими властями».

29 февраля ситуацию официально прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что его страна будет вынуждена закрыть границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве. «Мы говорили об этом с премьером [Украины Денисом] Шмыгалем, премьер Шмыгаль предполагал, что до момента решения на европейском уровне и во время двусторонних переговоров с Украиной она готова на закрытие границы, если речь идет о товарообороте», — сказал Туск.

Попытки решить «зерновую» проблему на высшем уровне предпринимаются давно, но постоянно буксуют. Так, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Дональду Туску провести встречу на границе и решить проблемные вопросы. Польский президент отверг предложение, заявив, что встреча нужна, но содержательная и техническая, а не символическая.

Затем из Киева в Варшаву поступил разработанный Шмыгалем «План взаимопонимания», включающий согласие Украины на ограничения Еврокомиссии по экспорту в ЕС украинского мяса птицы, яиц и сахара. Кроме того, Киев предложил Варшаве объединить усилия по лоббированию в Брюсселе запрета на ввоз продукции российского агропрома и создать штаб Украина – Польша – ЕС, который смог бы заниматься решением торговых проблем в оперативном порядке. Но пока из всего вышеперечисленного поляков заинтересовало лишь антироссийское предложение. 4 марта во время визита в Вильнюс Туск переговорил на эту тему с литовской коллегой Ингридой Шимоните. «Хочу сообщить, что сегодня я обращусь к спикеру парламента с предложением о резолюции, призывающей Еврокомиссию ввести санкции на продукты питания из России и Белоруссии», — заявил польский премьер.

Пока переговоры по зерновому вопросу наметили на 28 марта, пройдут они в Варшаве. «Надо найти решение относительно ситуации на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе», — взывал Зеленский в видеообращении поздно вечером 3 марта.

Однако в том, что в ситуации удастся разобраться легко и просто, есть большие сомнения. Электоральная кампания в Польше продолжается: в апреле страна пройдет через местные выборы, в июне — выборы в Европарламент, и мнением многочисленных фермеров политики пренебрегать не станут. Более того, согласно соцопросу агентства IBRiS для издания Rzeczpospolita, фермерские протесты поддерживают 77% поляков. Предпочесть в такой ситуации интересы Украины интересам Польши было бы нелепо. Тем более излишний альтруизм полякам никогда не был свойственен. «Мы будем твердо, если потребуется, защищать польские интересы в отношениях с каждым соседом», — заявлял Дональд Туск в одной из предвыборных речей. И подтверждения такой риторики на практике ждет от него большая часть населения страны.

Зерновые баталии лишний раз демонстрируют, что маниакальное стремление украинского руководства осуществить евроинтеграцию не отвечает экономическим интересам страны. У Украины не получится встроиться в европейскую экономику, став житницей ЕС. В этой роли себя видят другие страны, и они не собираются подвинуться ради Киева. Символично, что застрельщиком в антиукраинской кампании выступает Варшава, которую украинская элита считала своим главным проводником в западный мир.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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