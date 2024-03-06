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Партию цветов на 1,8 млн рублей похитили на Урале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Екатеринбурге у директора российской цветочной компании похитили партию цветов стоимостью более 1,8 млн рублей. Об этом в среду, 6 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В одно из отделений полиции в Екатеринбурге поступило заявление от директора цветочной компании. Он сообщил о хищении партии праздничного товара стоимостью более 1,8 млн рублей, который необходимо было доставить из Челябинска в Омск и Новосибирск.

На размещенное менеджером фирмы в интернете предложение о перевозке цветов откликнулся неизвестный, представившийся работником транспортной компании. Стороны подписали договор, однако в назначенный день груз водитель не доставил.

«Оперативники установили, что злоумышленники, выдавая себя за заказчика, связались с перевозчиком и назначили ему новое место для выгрузки цветов в городе Екатеринбурге. Выяснилось, что они продали товар другому магазину приблизительно за 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.

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