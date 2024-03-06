Три новых ФАПа начали работу в селах Амурской области
В Амурской области ввели в эксплуатацию три сельских фельдшерско-акушерских пункта. Они построены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Один из ФАПов открылся в селе Гонжа Магдагачинского района. Площадь помещений составляет 94 кв. м, пишет Амурская служба новостей. В учреждении ведет прием фельдшер, есть процедурно-прививочный кабинет и помещение для хранения лекарств. Кабинеты оборудованы необходимой техникой, в том числе, для оказания экстренной медицинской помощи.
Кроме того, завершилось строительство ФАПов в селах Иннокентьевка Завитинского округа и Передовое в Благовещенском округе. Все учреждения будут обслуживать больше 1 тыс. человек.
В Орловской области завершили капитальный ремонт ФАПа в деревне Пасынки. Специалисты обновили кровлю и утеплили стены.