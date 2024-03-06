Уголовное дело возбудили из-за отравления школьников в Красноярске
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пятерых школьников в Красноярске. Устанавливаются источники инфекции.
По данным правоохранительных органов, все дети от 7 до 11 лет обратились в медицинские учреждения 29 февраля. Они жаловались на плохое самочувствие, врачи поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Установлено, что одна девочка обратилась за помощью после приема пищи, приготовленной в образовательном учреждении. Остальные дети в школьной столовой не питались, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.
На текущий момент состояние детей стабилизировалось. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
В Саратовской области следователи проводят проверку по факту массового отравления школьников в Пугачеве.