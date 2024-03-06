В Киеве объяснили отказ жены Зеленского от участия в мероприятии с Байденом
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отказалась присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена в конгрессе из-за других запланированных событий в графике. Об этом 6 марта заявили в офисе украинского главы государства, передает издание «Украинская правда»
Собеседники издания заявили, что посольство Украины в США действительно получило приглашение первой леди присутствовать на выступлении Байдена 7 марта.
«Из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии», — пояснили там.
Ранее в этот день газета The Washington Post писала, что Зеленская отклонила приглашение Белого дома из-за планов организаторов мероприятия посадить ее рядом с вдовой блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлией Навальной. По информации издания, потенциальное присутствие Навальной «вызвало дискомфорт у украинцев».
Супруга Зеленского неоднократно выступала с просьбами не прекращать помощь Украине. По ее словам, в случае отказа стран Запада от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать». В декабре она отмечала, что Киев с большим сожалением наблюдает за тем, как желание помогать Украине в западных странах уменьшается.