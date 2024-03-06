Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его жена Людмила Антипова решили оспорить решение суда о передаче государству акций заводов группы, подав соответствующую апелляционную жалобу. Об этом 6 марта говорится в данных арбитражного суда Свердловской области.

Из данных картотеки следует, что жалоба Антиповых была подана 5 марта. Одновременно отмечается, что также АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» ходатайствовали об отмене обеспечительных мер.

«Апелляция будет рассмотрена в Перми в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области.

Ранее, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о передаче в собственность РФ акций заводов промышленной группы ЧЭМК. Генпрокуратура добивалась истребовать в пользу РФ имущество в виде более 53 млн, 643 млн и 65 млн обыкновенных акций АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» соответственно, а также свыше 1 млн привилегированных акций у последнего акционерного общества из владения АО «Компания эталон». В тот же день источник «Известий» сообщил, что Антипов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

До этого, 16 февраля, президент РФ Владимир Путин во время своего визита в регион предложил закрыть часть вредного производства ЧЭМК для улучшения экологической обстановки и вынести его за черту города. О проблемах с вредным производством Путину доложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его данным, ЧЭМК было дано предупреждение снизить вредные выбросы, однако этого сделано не было. Тогда предписание выполнить обязательства собственникам завода выдала уже прокуратура. В свою очередь, глава государства заявил, что всё имущество предприятия должно поступить в собственность государства.

Челябинский электрометаллургический комбинат — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на который приходится порядка 80% рынка.