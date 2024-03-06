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Песков заявил, что только Россия и США могут обеспечить стратстабильность в мире

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Только Россия и США могут обеспечить стратегическую стабильность в мире. Об этом 6 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будучи двумя странами с крупнейшим арсеналом ядерного оружия, мы несем еще и обязанность, обязанность перед всем миром, обязанность обеспечивать на этой земле стратегическую безопасность. Это могут сделать только наши две страны», — сказал он во время выступления на марафоне «Знание. Первые» на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Песков отметил, что позиции России и США могут не во всем совпадать, но это не значит, что диалога быть не должно. Он также отметил, что в России нет антиамериканизма.

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Ранее, 29 февраля, глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что Пентагон хотел бы возвращения России к переговорам по вопросам, связанным со стратегической стабильностью. Он также добавил, что Россия располагает крупнейшим и наиболее разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран.

В тот же день президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Однако у российской стороны есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в таких переговорах являются демагогией в преддверии президентских выборов в США.

В ноябре Песков отмечал, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. При этом контакты Путина и главы Белого дома Джо Байдена возможны при обоюдном желании, уточнял он.

До этого в октябре 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия получила от США предложения возобновить диалог по ДСНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях) и изучает их. При этом в этих предложениях нет элемента новизны. По словам Рябкова, США предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, однако это предлагается делать в отрыве от происходящих сейчас в мире событий, а Россия к этому не готова.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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