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АвтоВАЗ открыл учебный центр в Москве

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Фото: Lada
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АвтоВАЗ открыл учебный центр «Lada Академия» для сотрудников дилерских центров Lada в Москве. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба компании.

Новый учебный центр требуется для повышения квалификации и компетенции персонала дилерских центров Lada. Филиал в Москве станет дополнением к уже имеющемуся в Тольятти учебному центру. Запуск второго центра позволит улучшить логистику и доступность обучения для дилерских предприятий, которые смогут посещать курсы в двух городах.

«Lada Академия» — это подразделение службы вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа, которое с 2015 года отвечает за повышение квалификации и компетенций сотрудников дилеров марки. Площадь центра в Тольятти составляет 900 кв. м, а в Москве — 1,5 тыс. кв. м. Отмечается, что ежегодно на курсах проходят обучение более 5 тыс. сотрудников официальных дилеров Lada.

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5 марта стало известно, что научно-производственное предприятие «Итэлма» начнет поставки на АвтоВАЗ облегченных электроусилителей руля (ЭУР) для автомобилей Lada. Сначала его начнут устанавливать на Vesta, позже новинка появится на других моделях, включая перспективную Lada Iskra.

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