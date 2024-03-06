Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. Один человек погиб.
Авария произошла вечером 5 марта в Усть-Лабинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края и допустил столкновение с грузовиком MAN. От удара легковушку отбросило на дорожное ограждение, пишет ИА KrasnodarMedia.
46-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте.
За минувшие сутки на российских дорогах зарегистрировали 164 ДТП. 18 человек погибли, еще 202 человека получили ранения.