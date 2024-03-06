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ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» на территории Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группировки «Хизб ут-Тахрир» (террористической организации, запрещенной в РФ) на территории Крыма. Об этом 6 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году)», — говорится в сообщении.

Как отметили в ФСБ, участники террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «Всемирного халифата». С применением мер конспирации они распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

По местам жительства членов группировки были изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители, а также денежные суммы в российской и иностранной валютах.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

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Ранее, 2 марта, в части города Карабулака в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО) в целях нейтрализации группы боевиков. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в доме, а жителей района эвакуировали. В итоге силовики ликвидировали шесть боевиков.

После режим КТО в Карабулаке был отменен. Было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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