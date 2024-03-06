В ЦИК сообщили об увеличении участков с досрочным голосованием за рубежом до 74
Количество участков с досрочным голосованием за рубежом увеличат до 74. Об этом 6 марта сообщил член комиссии Центризбиркома (ЦИК) РФ Павел Андреев.
«С учетом стран, где запланировано голосование всех избирателей, досрочное голосование будет проводиться в 51 стране на 74 избирательных участках», — сказал он во время представления изменений в проект постановления ЦИК.
Андреев отметил, что руководители диппредставительств и консульских учреждений предложили разрешить провести досрочное голосование «отдельных групп избирателей в таких странах, как Замбия, Зимбабве, Коста-Рика, Лаос, Малайзия». Предложение было поддержано комиссией.
Ранее, 2 марта, в Москве завершилось тестовое голосование перед предстоящими выборами президента России и в тренировочном опросе поучаствовали 716 тыс. москвичей: 713 тыс. использовали систему электронного голосования, а остальные — бумажные бюллетени. С 10:00 до 14:00 мск участникам предлагалось ответить на вопрос: «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Тренировка позволила проверить скорость обновления данных, а также удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования для избирателей. На некоторых участках также провели стресс-тесты для сотрудников и убедились в готовности оборудования к экстренным ситуациям.
25 февраля в России началось досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на кораблях, которые в основные дни голосования (15–17 марта) уйдут в плавание. В этом голосовании уже поучаствовало более 43 тыс. россиян.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. На участие в выборах зарегистрированы четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.