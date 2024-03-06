Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

В ЦИК сообщили об увеличении участков с досрочным голосованием за рубежом до 74

ЦИК РФ: количество участков для голосования за рубежом увеличат до 74
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество участков с досрочным голосованием за рубежом увеличат до 74. Об этом 6 марта сообщил член комиссии Центризбиркома (ЦИК) РФ Павел Андреев.

«С учетом стран, где запланировано голосование всех избирателей, досрочное голосование будет проводиться в 51 стране на 74 избирательных участках», — сказал он во время представления изменений в проект постановления ЦИК.

Андреев отметил, что руководители диппредставительств и консульских учреждений предложили разрешить провести досрочное голосование «отдельных групп избирателей в таких странах, как Замбия, Зимбабве, Коста-Рика, Лаос, Малайзия». Предложение было поддержано комиссией.

Голосование-2024: с какими документами можно идти на выборы президента
Как проголосовать на выборах без паспорта

Ранее, 2 марта, в Москве завершилось тестовое голосование перед предстоящими выборами президента России и в тренировочном опросе поучаствовали 716 тыс. москвичей: 713 тыс. использовали систему электронного голосования, а остальные — бумажные бюллетени. С 10:00 до 14:00 мск участникам предлагалось ответить на вопрос: «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Тренировка позволила проверить скорость обновления данных, а также удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования для избирателей. На некоторых участках также провели стресс-тесты для сотрудников и убедились в готовности оборудования к экстренным ситуациям.

25 февраля в России началось досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на кораблях, которые в основные дни голосования (15–17 марта) уйдут в плавание. В этом голосовании уже поучаствовало более 43 тыс. россиян.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. На участие в выборах зарегистрированы четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024