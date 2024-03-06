Лавров заявил об интересе Нигерии к военно-техническому сотрудничеству с РФ
Россия видит, что Нигерия заинтересована в осуществлении совместного военно-технического сотрудничества (ВТС) и со своей стороны поддерживает данные инициативы. Об этом 6 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром.
«Мы заинтересованы и в том, чтобы у нас работало соглашение, которое недавно было обновлено, по военно-техническому сотрудничеству. Есть встречный интерес со стороны наших нигерийских друзей», — отметил глава МИД РФ на пресс-конференции.
Он также добавил, что Россия признательна Нигерии за понимание ситуации на Украине и ценит взвешенную позицию, которую республика заняла в ООН по украинской проблематике.
«Мы выразили признательность нашим нигерийским коллегам за понимание ситуации на Украине, за понимание причин [конфликта], сложившихся за долгие годы в силу той политики, которую проводили западные страны, желая сделать из Украины серьезную угрозу для Российской Федерации, для нашей культуры, наших граждан, для русского языка», — заявил Лавров.
Кроме того, министр иностранных дел РФ сообщил, что Москва и Абуджа намерены укрепить взаимодействие в энергетической сфере и сельском хозяйстве. В свою очередь его нигерийский коллега отметил, что страна рассчитывает на укрепление связей России и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Туггар также сообщил, что президент Нигерии Бола Тинубу может вскоре нанести визит в Российскую Федерацию.
В начале пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия рассматривает Нигерию как приоритетного партнера на африканском континенте. Он отметил, что в новых исторических условиях, когда страны Глобального Юга и Глобального Востока, страны мирового большинства начинают активно отстаивать свои интересы на международной арене, у РФ и Нигерии появляется еще больше точек соприкосновения.
До этого, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Альянса государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) укрепляют взаимодействие с Россией, поскольку она не проводит никаких разделительных линий в отличие от Запада, доминирование которого всегда выливается в «командно-административную систему понукания».