Захарова осудила идею Польши ввести эмбарго на ввоз агропродукции из России

Желанием ввести эмбарго на российскую сельхозпродукцию Польша пытается отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной, заявила 6 марта в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Варшава пытается отвести внимание европейской общественности от острого конфликта, который вспыхнул на польско-украинской границе», — указала дипломат.

Подобные планы она назвала извращением.

«Это даже не лицемерие, даже не глупость, не ложь. Это извращение, причем в медицинском аспекте этого слова», — сказала Захарова.

Латвия стала первой страной в Евросоюзе, запретившей импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Латвийский сейм запретил импорт данной продукции 22 февраля. Позднее, 29 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск допустил введение эмбарго на сельхозпродукцию из России. Латвийский премьер-министр Эвика Силиния добавила, что готова поделиться опытом по запрету ввоза российского продовольствия.

При этом 6 марта газета Politico отметила, что Латвия в вопросе запрета на ввоз сельхозпродукции из РФ во всем Евросоюзе потерпела неудачу, поскольку другие государства, например Испания и Италия, оказались не готовы вводить такое эмбарго. Кроме того, издание подчеркнуло, что на российское продовольствие не распространяются санкции Запада.

Польские фермеры систематически блокируют дороги в Польше. 1 марта они перекрыли трассу местного значения № 15 и просили о встрече с премьер-министром своей страны Туском. Они требуют от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции Украины и выхода государства из программы Европейского союза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.