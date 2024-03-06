Рост численности клещей спрогнозировали в Красноярске
Численность клещей вырастет в Красноярском крае в теплый сезон 2024 года. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева.
Согласно прогнозам, наибольшее количество клещей сосредоточится в Красноярске, его пригороде, а также в Шарыпово и Лесосибирске. На остальных территориях численность вредителей останется на уровне прошлого года. Первые случаи присасывания клещей ожидаются в конце марта или начале апреля с установлением плюсовых температур.
Красноярский край относится к регионам высокого эпидемиологического риска по клещевому энцефалиту. В 2023 году было зарегистрировано 296 случаев заболевания. Жителям региона рекомендуют пройти вакцинацию.
Ранее в Челябинской области выявили новый вид клещей. Их заметили в пещере на территории Шемахинского карстового поля.