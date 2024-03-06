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Первая регата выдающихся людей парусного спорта состоится в рамках ПМЭФ-2024

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Фото: ТАСС/Анатолий Медведь
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Регата имени Председателя Президиума, Первого Вице-президента Всероссийской Федерации Парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова включена в спортивную программу Петербургского международного экономического форума и пройдет с 30 мая по 2 июня 2024 года.

«Проводить турниры в честь заслуженных людей, сыгравших заметную роль в развитии своего вида спорта, — это верная инициатива и важный инструмент для укрепления силы традиций. Приведу пример из борьбы, в котором Гран-при „Иван Ярыгин“ был трамплином для всех будущих олимпийских чемпионов из России и продолжает открывать новых, в том числе зарубежных, звезд. Хочу пожелать парусному спорту, чтобы регата имени Игоря Ченцова, который был душой и мотором своего вида спорта, помогла вывести на новый уровень внутреннюю конкуренцию и способствовала укреплению международного сотрудничества», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Регата имени Игоря Ченцова откроет сезон Международного парусного турнира Tenzor International Cup, который будет посвящен памяти выдающихся людей в парусном спорте.

Поддержку проекту оказывают Всероссийская Федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.

«Данный турнир ежегодно собирает на свои регаты все сливки парусного сообщества, являясь крупнейшим спортивным соревнованием в национальном классе MX700, в котором участвует самое большое количество профессиональных яхтсменов», — отметил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

В календаре серии сезона-2024 запланировано четыре этапа, которые пройдут с июня по ноябрь в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в подмосковном Пестово и в Сочи.

Для освещения первой регаты турнира необходимо предъявить аккредитационный бедж ПМЭФ: forumspb.com/smi/accreditation или направить заявку в пресс-службу мероприятия: tenzorcup.com/akkreditacija/.

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