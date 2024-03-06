Парламент Болгарии единогласно проголосовал за отставку премьера Денкова

Депутаты парламента Болгарии проголосовали за отставку премьер-министра Николая Денкова. Об этом 6 марта сообщил телеканал «БНТ 1».

Отставку поддержали 216 парламентариев, никто не проголосовал против и не воздержался.

«Вчера я подал в отставку с поста премьер-министра. Это выполнение обязательства, взятого на себя в совместной декларации блоков ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, с которой правительство начало работу ровно девять месяцев назад, 6 июня 2023 года», — заявил Денков.

В рамках ротации он должен будет передать пост вице-премьеру и министру иностранных дел Марии Габриэль и поменяться с ней позициями. Правительство Денкова продолжит работу до избрания нового или до объявления досрочных выборов.

Ранее, 17 февраля, Денков заявил «Известиям», что не важно, пострадает ли экономика Болгарии от антироссийских санкций, главное, чтобы они возымели эффект на РФ. По его словам, для болгарского народа «важно многое» и санкции якобы являются одной из таких вещей.

Тогда же Денков заявил, что Украина располагает перспективами в будущем войти в состав Евросоюза и НАТО. Он отметил, что у альянса есть «очень четкое направление» развития блока на период до 2030 года.