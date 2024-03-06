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Парламент Болгарии единогласно проголосовал за отставку премьера Денкова

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Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
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Депутаты парламента Болгарии проголосовали за отставку премьер-министра Николая Денкова. Об этом 6 марта сообщил телеканал «БНТ 1».

Отставку поддержали 216 парламентариев, никто не проголосовал против и не воздержался.

«Вчера я подал в отставку с поста премьер-министра. Это выполнение обязательства, взятого на себя в совместной декларации блоков ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, с которой правительство начало работу ровно девять месяцев назад, 6 июня 2023 года», — заявил Денков.

В рамках ротации он должен будет передать пост вице-премьеру и министру иностранных дел Марии Габриэль и поменяться с ней позициями. Правительство Денкова продолжит работу до избрания нового или до объявления досрочных выборов.

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Ранее, 17 февраля, Денков заявил «Известиям», что не важно, пострадает ли экономика Болгарии от антироссийских санкций, главное, чтобы они возымели эффект на РФ. По его словам, для болгарского народа «важно многое» и санкции якобы являются одной из таких вещей.

Тогда же Денков заявил, что Украина располагает перспективами в будущем войти в состав Евросоюза и НАТО. Он отметил, что у альянса есть «очень четкое направление» развития блока на период до 2030 года.

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