Продавцы цветов устроили драку за торговую точку во Владивостоке

Продавцы тюльпанов подрались за уличное торговое место во Владивостоке, сообщило 6 марта ИА PrimaMedia.

Как указали журналисты, перед 8 Марта в городе появилось много продавцов цветов. Одна из таких групп не смогла определить наиболее «достойного» претендента для торговли на улице Борисенко, после чего завязалась драка. В ходе нее один из участников конфликта демонстративно достал пистолет, после чего очевидцы вызвали полицию.

Кадры инцидента попали в местные социальные сети. Автор видео отметила, что драка была «жесткой», а в ее процессе участники конфликта требовали друг от друга убрать машины и использовали нецензурную лексику. Также можно увидеть, что рядом присутствовали дети.

Позже в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили в Telegram-канале о проверке данной информации. В настоящий момент устанавливаются личности участников драки. После проверки правоохранительные органы примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее, 19 февраля, курьеры устроили потасовку в Москве возле грузовика c продуктами, не поделив крупный заказ. На кадрах, снятых из припаркованной рядом машины, можно увидеть, как двое курьеров пытались нанести друг другу удары, после чего их разняли коллеги.