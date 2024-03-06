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Жители Якутии отдали мошенникам больше 6 млн рублей

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За минувшую неделю жители Якутии лишились из-за мошенников 6,1 млн рублей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на республиканское управление МВД.

С 27 февраля по 5 марта на уловки мошенников попались 16 человек. В числе потерпевших — 54-летняя жительница Алдана. Злоумышленники связались с ней от имени оператора связи и потребовали продлить договор услуг по SIM-карте. Женщина продиктовала коды, которые пришли в SMS-сообщениях, после этого ей пришло сообщение о том, что ее учетная запись на портале госуслуг якобы заблокирована. При очередном звонке мошенник представился оператором портала, он перевел звонок на «специалиста Росмониторинга». Он уговорил потерпевшую перевести на «безопасный» счет 800 тыс. рублей.

С 48-летним работником угледобывающего предприятия мошенники связывались от имени службы безопасности банка. Потерпевший поверил, что на его имя оформлен кредит, и согласился оформить собственный займ более чем на 1 млн рублей. Мужчина перевел средства на посторонний счет.

В Брянске мужчина лишился из-за мошенников 1,27 млн рублей. Незнакомец связался с потерпевшим с помощью мессенджера и предложил инвестировать средства в некое дело.

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