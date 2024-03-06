Песков указал на получение Россией дивидендов от санкций Запада

Россия получает от санкций Запада дивиденды в виде внутренней мобилизации экономики. Об этом в среду, 6 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы <…> сделали так, что мы стали получать от этих санкций дивиденды. Дивиденды в виде внутренней мобилизации, в виде внутренней мобилизации всех наших ресурсов, в виде внутренней мобилизации нашего производства, в виде активизации работы по освоению новых технологий, внедрению их в производство, компенсированию тех секторов экономики, откуда выходят иностранцы», — сказал он на просветительском марафоне «Знание. Первые».

По словам пресс-секретаря, когда санкции вводят крупные блоки стран или Европейский союз (ЕС), это несет много проблем. Россия в таких условиях развивается успешно.

«Мы в прошлом году развивались со скоростью больше чем 3,6%. Это для нас очень высокие темпы развития, для нашей экономики. <...> Это говорит о том, что, собственно, санкции несут проблемы, но они не работают», — подчеркнул Песков.

Однако количество санкций Запада подчеркивает цинизм их авторов, добавил он.

«Но современный мир очень многообразен. И современный мир фактически девальвирует любые санкции. <…> Мы были несколько раз недавно в Тегеране, страна развивается, но они много десятилетий уже живут под санкциями», — продолжил официальный представитель Кремля.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта в «Сириусе».

Ранее, 27 февраля, экономист Элина Рибакова в колонке для Financial Times поделилась, что введенные против России беспрецедентные санкции показывают, что стремление к полной изоляции крупной, сложной и глобально-интегрированной экономики является дорогостоящим и недостижимым. По ее мнению, Вашингтону, Брюсселю и их союзникам не удалось убедить присоединиться к санкциям страны, для которых конфликт на Украине не является актуальной политической проблемой, а торговля с Россией приносит прибыль.

26 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в утвержденном 23 февраля 13-м пакете рестрикций , а также во введенных в тот же день американских ограничениях ничего принципиально нового для России озвучено не было. Несмотря на введенные Западом санкции, экономика России адаптировалась и продолжила свое развитие, — сказал Песков.

До этого, 31 января, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что санкции не оказали на российскую экономику того эффекта, о котором мечтали на Западе. По его словам, на Западе планировали с помощью рестрикций полностью разрушить экономику России. Однако она не только не разрушается, она уверенно и успешно двигается вперед, указал Аксаков.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» в декабре 2023-го заявил, что РФ накопила запас прочности и устойчивости в финансах и экономике РФ накопила.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецопераций по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионах из-за украинских обстрелов.