Валидаторы начали работать в 10 троллейбусах Рязани
В троллейбусах Рязани в тестовом режиме начали работать валидаторы. Их установили в 10 транспортных средствах на разных маршрутах, сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 6 марта.
С помощью терминалов пассажиры смогут оплачивать проезд без участия водителя или кондуктора. Достаточно просто приложить карту при посадке, пишет 62INFO.ru.
Как отмечает РИА «7 новостей», если эксперимент окажется удачным, валидаторами оснастят и другие троллейбусы.