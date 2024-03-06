Политолог назвал предсказуемым решение Венгрии одобрить членство Швеции в НАТО

Решение Венгрии ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО — ожидаемое, Будапешт долго тянул с этим, чтобы подчеркнуть свою значимость для блока и поторговаться. Об этом «Известиям» 6 марта заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Решение было предсказуемым. Венгрия, Турция довольно долгое время препятствовали вступлению Финляндии, и Швеции в НАТО прежде всего для того, чтобы подчеркнуть свою собственную значимость для Североатлантического мира, чтобы поторговаться, выбить для себя какие-то преференции на будущее, показать, что их слово что-то значит, несмотря на то что общий вклад в НАТО они вносят не такой уж и серьезный», — считает Фельдман.

По его мнению, данное решение вряд ли повлияет на отношения Москвы и Будапешта, так как в РФ реалистично относятся к той политической ситуации, которая сложилась внутри НАТО и Европейского союза.

«Российское руководство отдает себе отчет в том, что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан при всем своем стремлении к суверенитету и многовекторности, тем не менее политик, зависимый от Брюсселя и Вашингтона, поскольку его страна пользуется финансовой помощью со стороны ЕС и натовским зонтиком безопасности. Поэтому рано или поздно Орбан должен был уступить в этих переговорах и таким образом согласовать вступление шведов в НАТО», — сказал политолог.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок 5 марта подписал решение парламента о вступлении Швеции в НАТО. Таким образом, Венгрия стала последней страной НАТО, которая одобрила шведскую заявку. Телеканал TV4 уточнил, что Стокгольм может официально стать членом альянса уже 11 марта.

В конце февраля парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции, после чего канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это стало общей победой для стран — участниц военного блока.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023 года официально присоединились к блоку только Хельсинки. Швеция долго ждала одобрения своей заявки от Турции, парламент страны проголосовал за ратификацию членства королевства в НАТО 23 января 2024 года.