Памятник Матросу и Солдату приведут в порядок в Севастополе
В Севастополе началась реставрация монумента Героическим защитникам Севастополя в 1941–1942 годах. Проводятся комплексные противоаварийные работы.
На монументе местами отваливается гранитная облицовка, памятник необходимо чистить и менять заплатки из черного металла, которые вставляли, нарушая технологию, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев.
Планируется отреставрировать пьедестал, фигуры Матроса и Солдата, внутренние помещения, смотровую площадку и Вечный огонь, а также установить новое освещение и сделать подсветку скульптуры.
Фигуры воинов, как ожидается, будут реставрировать на месте, а часть элементов перевезут в мастерскую. Кроме того, планируется благоустройство сквера, прилегающего к скульптурной группе. Там появятся новые пешеходные дорожки и парковки для велотранспорта.
Основные работы должны завершить к Дню Победы, пишет ИА «Крыминформ».
Ранее сообщалось, что в Симферополе на могиле погибшего в ноябре 2022 года заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова открыли памятник. Он выполнен из бронзы и, по словам родственников, имеет максимальную схожесть. На надгробном камне указано: «Общественному деятелю, политику, журналисту».