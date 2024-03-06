Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Памятник Матросу и Солдату приведут в порядок в Севастополе

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Севастополе началась реставрация монумента Героическим защитникам Севастополя в 1941–1942 годах. Проводятся комплексные противоаварийные работы.

На монументе местами отваливается гранитная облицовка, памятник необходимо чистить и менять заплатки из черного металла, которые вставляли, нарушая технологию, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев.

Планируется отреставрировать пьедестал, фигуры Матроса и Солдата, внутренние помещения, смотровую площадку и Вечный огонь, а также установить новое освещение и сделать подсветку скульптуры.

Фигуры воинов, как ожидается, будут реставрировать на месте, а часть элементов перевезут в мастерскую. Кроме того, планируется благоустройство сквера, прилегающего к скульптурной группе. Там появятся новые пешеходные дорожки и парковки для велотранспорта.

Основные работы должны завершить к Дню Победы, пишет ИА «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что в Симферополе на могиле погибшего в ноябре 2022 года заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова открыли памятник. Он выполнен из бронзы и, по словам родственников, имеет максимальную схожесть. На надгробном камне указано: «Общественному деятелю, политику, журналисту».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024