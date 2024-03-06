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Два поезда привлечены для тушения резервуаров для нефтепродуктов под Курском

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Два пожарных поезда привлекли к тушению резервуаров для нефтепродуктов в Железногорском районе Курской области. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Два [поезда] привлечено туда — из Орла и со станции Льгов. Это территория не наша, это территория ГОКа, но, ввиду того что есть возможность оказания помощи со стороны железной дороги, железнодорожники помогают», — приводит сообщение ТАСС.

Возгорание на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината началось ранее в этот день из-за атаки украинских беспилотников. Дроны дважды атаковали склад ГСМ в Железногорском районе. Губернатор Курской области Роман Старовойт после первой атаки сообщил о возгорании резервуара с топливом.

Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС региона.

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Кроме того, в этот день в Железногорске и Суджанском районе региона объявлялась ракетная опасность. Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Позднее в небе над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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