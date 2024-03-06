19-летнему липчанину грозит 8 лет за развращение 13-летней школьницы

Подростку из Грязинского района грозит восемь лет тюремного заключения за развращение 13-летней школьницы. Несколько месяцев подряд 19-летний парень писал ей сообщения интимного характера через различные мессенджеры, сообщает пресс-служба управления СК России по Липецкой области в среду, 6 марта.

Переписка быстра оборвалась, когда в дело вмешались родственники девочки. Как пояснили следователи, молодой человек достоверно знал о малолетнем возрасте девочки и пользовался ее беспомощностью, оказывая отрицательное влияние на психику несовершеннолетней.

О произошедшем представитель потерпевшей сообщила в правоохранительные органы. Согласно выводам судмедэкспертов, злоумышленник полностью осознавал общественную опасность своих действий.

Обвиняемого заключили под стражу, пишет GOROD48. Вину он не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Его доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Обвинительное заключение уже утверждено. Окончательное решение по этому неоднозначному делу примет суд, отмечает LipetskMedia.