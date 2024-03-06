Сотрудники ДПС спасли собиравшуюся броситься в Волгу астраханку

В Астрахани сотрудники ДПС спасли девушку, которая хотела сброситься в Волгу со Старого моста. Она намеревалась свести счеты с жизнью из-за конфликта в семье.

Как сообщает «Астрахань-24», девушку за мостовым парапетом заметил прохожий. Он сразу сообщил об этом правоохранителям, которые неподалеку несли службу.

Сотрудники ДТП отметили, что девушка находится в воздужденном состоянии. Один из них, Назир Куштаев, попытался ее успокоить и начал с ней диалог, а второй, Тагир Амангалиев, незаметно подошел сзади и подхватил ее под руки. После этого ее отвели в безопасное место и вызвали медиков. В отделении полиции астраханка призналась, что решилась на подобное из-за ссоры с мужем.

В региональном УМВД уточнили, что теперь жизни и здоровью девушки ничто не угрожает.