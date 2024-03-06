С 8 Марта: душевные поздравления своими словами до слез и с юмором
На 8 Марта каждый стремится сказать теплые слова и выразить любовь женщинам — матерям, подругам, избранницам. Есть много способов облачить пожелания в слова. Поздравление может быть трогательным, душевным, наполненным юмором или вдохновением. «Известия» подготовили коллекцию открыток и поздравлений на женский праздник.
Поздравления на 8 Марта для коллег
Для многих необходимость в поздравлениях возникает еще за пару дней до праздника — ведь нужно порадовать «прекрасную половину» рабочего коллектива. Мужчины объединяют усилия, чтобы порадовать женщин-коллег небольшими подарками и теплыми словами. Вот примеры того, как можно поздравить с 8 марта от имени коллектива:
«Сегодня мы хотим поздравить вас с Международным Женским Днем и выразить благодарность за то, что каждый день делаете нашу работу ярче и интереснее. Благодаря вам наш коллектив становится по-настоящему уютным и дружным, а каждый рабочий день превращается в невероятное приключение!»