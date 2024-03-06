Женщина и двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае
Женщина и двое детей погибли в результате пожара в Большеулуйском районе Красноярского края. По факту трагедии проводится проверка.
Информация о горении поступила 6 марта из деревни Елга. По данным ИА KrasnoyarskMedia, 35-летняя женщина ненадолго ушла из дома, оставив трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь. В отсутствие матери в доме начался пожар. Вернувшись, женщина забежала в дом за детьми, но выбраться не смогла.
При осмотре у погибших выявлены признаки отравления угарным газом и термического воздействия огня. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
В Зеленограде два человека погибли в результате пожара в частном доме. Еще двух человек эвакуировали. В связи с угрозой перехода огня из соседнего строения вывели трех человек.