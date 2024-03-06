Песков назвал рассуждения о ядерной войне безответственными

Ядерная война является последним, «прощальным средством», рассуждения о ней безответственны. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание. Первые» на полях Всемирного фестиваля молодежи.

«Ядерная война — это последнее средство, прощальное средство, поэтому все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, в США, — это крайне безответственно», — сказал он.

Песков отметил, рутинизацию этой темы в западных странах. По его словам, это крайне опасно.

«Что касается нас, то всё, что касается ядерного оружия, изложено у нас в соответствующей доктрине. И опять же, если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как «прощальное оружие». Если что-то будет угрожать существованию нашей страны, вот тогда ядерное оружие», — заключил Песков.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

В феврале глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби сообщила, что Соединенные Штаты должны обладать готовностью к переходу в течение следующих 10 лет к одновременному ядерному сдерживанию как РФ, так и КНР.

Ранее, в декабре, полос РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения с Россией. Он подчеркнул, что подобная риторика недопустима для ядерной державы.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в октябре прошлого года заявил, что активность НАТО снижает ядерный порог и предполагает перевод военных сценариев в ядерные на их начальной стадии. Он подчеркнул, что даже в практике военных учений ядерный компонент становится всё более ощутимым.

Еще в июне президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что при этом его у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.