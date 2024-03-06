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Jetour раскрыла первую модель для сборки на российском заводе

В России на «Автоторе» начнется выпуск автомобилей Jetour Dashing
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Фото: Jetour
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Калининградский завод «Автотор» займется выпуском китайских автомобилей Jetour. Первой моделью, которая встанет на конвейер, будет компактный кроссовер Dashing, Об этом рассказал заместитель гендиректора «Джетур Мотор Рус» Михаил Роткин, сообщил «Дром» 5 марта.

Сейчас Jetour Dashing ввозят на российский рынок из Китая, это самая доступная модель в линейке марки в РФ (от 2,19 млн рублей). Длина кроссовера составляет 4590 мм, автомобиль предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 (147 л.с.) или 1,6 л. (190 л.с.). Первый сочетается с 6-скоростной механикой или 6-ступенчатым «роботом», второй — только с 7-диапазонным «роботом». Привод только передний.

О планах по выпуску автомобилей Jetour в России в марте «Известиям» ранее рассказывал помощник гендиректора Jetour Auto и гендиректор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь.

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Накануне в России состоялась премьера внедорожника Jetour T2, цена автомобиля начинается от 3,76 млн рублей, а во второй и максимальной — 4 млн рублей. Длина Jetour T2 составляет 4785 см при колесной базе 2800 мм. T2 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с. (375 Нм), роботизированной семиступенчатой трансмиссией (с двойным сцеплением в масляной ванне) и системой полного привода.

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