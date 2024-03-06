Jetour раскрыла первую модель для сборки на российском заводе

Калининградский завод «Автотор» займется выпуском китайских автомобилей Jetour. Первой моделью, которая встанет на конвейер, будет компактный кроссовер Dashing, Об этом рассказал заместитель гендиректора «Джетур Мотор Рус» Михаил Роткин, сообщил «Дром» 5 марта.

Сейчас Jetour Dashing ввозят на российский рынок из Китая, это самая доступная модель в линейке марки в РФ (от 2,19 млн рублей). Длина кроссовера составляет 4590 мм, автомобиль предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 (147 л.с.) или 1,6 л. (190 л.с.). Первый сочетается с 6-скоростной механикой или 6-ступенчатым «роботом», второй — только с 7-диапазонным «роботом». Привод только передний.

О планах по выпуску автомобилей Jetour в России в марте «Известиям» ранее рассказывал помощник гендиректора Jetour Auto и гендиректор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь.

Накануне в России состоялась премьера внедорожника Jetour T2, цена автомобиля начинается от 3,76 млн рублей, а во второй и максимальной — 4 млн рублей. Длина Jetour T2 составляет 4785 см при колесной базе 2800 мм. T2 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с. (375 Нм), роботизированной семиступенчатой трансмиссией (с двойным сцеплением в масляной ванне) и системой полного привода.