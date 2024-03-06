В ПСБ рассказали о росте экономической активности россиянок

На российском финансовом рынке наблюдается продолжающийся тренд на рост инвестиционной активности женщин, которые используют инвестиции как эффективный инструмент поддержки экономики семьи, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на Всероссийском женском форуме в рамках тематической сессии «Инвестиции в семью-инвестиции в экономику».

«Мы видим значительный рост финансовой грамотности и финансовой культуры населения, инвестиционной активности. Неуклонно растет и роль женщин в экономической деятельности. С помощью инструментов инвестирования женщины улучшают экономику семьи, обеспечивают финансовую свободу и при этом сохраняют время на ведение домашнего хозяйства и заботу о близких», — рассказала Вера Подгузова.

Она отметила, что россиянки традиционно отдают предпочтение банковским вкладам, недвижимости и драгметаллам.

«Женщины всегда выбирают менее рискованные инвестиционные инструменты и ставят перед собой конкретные цели, которые связаны с семьей, обучением детей, здоровьем, отдыхом, улучшением жилищных условий, пенсионными накоплениями. Популярности инвестиций в недвижимость как инвестиций в семью способствуют государственные программы льгот и субсидирования, которые повышают доступность жилья. Так, как обозначил президент в послании к Федеральному Собранию РФ, льготная семейная ипотека будет продлена до 2030 года. Это очень важный шаг в поддержке семей, молодых семей и инвестиций в детей», — подчеркнула Подгузова.

В заключение Вера Подгузова напомнила, что 2024 год объявлен годом семьи в России. «Сохранению традиционных семейных ценностей, повышению экономики семьи уделяется особое внимание на всех уровнях, планируются новые меры поддержки со стороны государства. Поддержка семей, материнства, отцовства и детства — это важная составляющая социальной ответственности и ПСБ», — резюмировала она.