Автоэксперт назвал причины, почему машину ведет в сторону

Одна из частых жалоб водителей при визите на автосервис — «машину ведет в сторону». Причин этого явления может быть много: от простых и легкоустранимых до критических неисправностей, рассказал «Известиям» 6 марта технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Так, по его словам, неравномерное давление в шинах — самое простая причина, которую стоит проверить сразу же, как только почувствовали увод в сторону.

«Частая проблема после сезонного шиномонтажа, выполненного в «гаражах», — неверная установка шин с направленным рисунком. Иногда водители ради экономии вообще ставят на одну ось колеса с разным рисунком протектора шин. В этом случае будет не только увод в сторону, но и в целом минимальная управляемость. Неравномерный износ шин также может стать причиной увода авто в сторону. Такое случается, например, в случае продолжительной езды на запаске или неверного сход-развала, который провели на некачественном сервисе», — добавил специалист.

Кроме того, он рассказал, что довольно часто механики на автосервисах находят причину увода машины влево или вправо после диагностики ходовой части. Так, из-за изношенных наконечников рулевых тяг появляется люфт колеса. В этом случае автомобиль ощутимо ведет в сторону во время движения. Еще одна частая причина люфта — изношенные втулки и сайлентблоки.

«Случается, что во время движения происходит удар по днищу автомобиля. От такого механического воздействия может погнуться рулевая рейка и измениться угол установки колес. Последствия такие же — машину уводит в сторону. Если вы помните о таком ударе — провалились в яму, налетели на кочку, наехали на какое-то жесткое препятствие, сообщите об этом механику на сервисе», — посоветовал Родионов.

Такие звуки, как скрежет и хруст, доносящиеся со стороны любого колеса, могут говорить об износе ступичного подшипника. Из-за этого возникает люфт ступицы и машину немного болтает по дороге, добавил он.

Помимо этого при появлении проблемы увода автомобиля в одну сторону эксперт рекомендовал проверить развал-схождение.

«Далеко не все водители знают, что регулировать углы наклона колес автомобиля необходимо после каждой перебортовки колес или установки новой резины, после некоторых ремонтных работ по подвеске, а также после продолжительных поездок по ухабистой дороге. Процедура недорогая и позволит избежать повышенного износа резины, а также решит проблему плохой управляемости автомобиля», — отметил он.

По его словам, из-за неправильной установки углов наклона колес увод в сторону практически не ощущается на сухой дороге, зато в дождь машина серьезно теряет в управляемости, вплоть до увода авто навстречу идущему транспорту.

«Если автомобиль уводит в сторону не во время движения, а только, когда жмешь на тормоз, то откладывать с визитом на сервис точно не стоит. Возможная проблема — закисание или заклинивание тормозного суппорта. Тогда проблема изменения траектории движения будет проявляться именно во время снижения скорости. Уклон в движении возникает также из-за нарушения функциональности тормозных цилиндров. А проблема с этим элементом тормозной системы случается, когда неравномерно изнашиваются тормозные диски и колодки», — добавил специалист.

5 марта директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что весной многие водители пренебрегают техническим обслуживанием, слишком рано меняют резину на летнюю и совершают другие ошибки, к примеру не адаптируют свой стиль вождения к изменяющимся условиям на дорогах весной.