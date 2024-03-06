Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

Песков назвал демократию в России самой лучшей

Песков: демократия в России — самая лучшая
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России самая лучшая демократия. Об этом 6 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии. Наша демократия — самая лучшая», — подчеркнул пресс-секретарь президента во время выступления на марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Он также отметил, что Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу. Российское руководство больше не будет терпеть вмешательства в жизнь, политику, внутренние дела страны и резолюции парламентов государств, утверждающих, что выборы в РФ не такие, как им нравятся, добавил Песков.

«Существует какой-то клуб стран, вот этот самый «золотой миллиард», который хочет указывать нам, что нам делать. Мы сказали: «Хватит!» — указал официальный представитель Кремля.

В два учета: ЦИК просит открепиться от участка в РФ для голосования за рубежом
Как на выборах планируют бороться с дублированием галочек и какая ответственность за это предусмотрена

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о растущем количестве призывов к срыву выборов президента РФ в диппредставительствах за рубежом. По ее словам, все попытки вмешательства в дела РФ в процессе выборов главы государства обречены на провал и обязательно «аукнутся» Западу.

До этого, 22 февраля, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия» отметила, что желающих дискредитировать выборы президента РФ «больше чем достаточно». Глава ЦИК подчеркнула, что финансируемых ЦРУ США, МИ-6 и другими западными службами релокантов натаскивают в том числе на организацию провокаций на зарубежных участках.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России. Голосование на выборах президента РФ за границей будет организовано на 288 избирательных участках в 144 странах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024