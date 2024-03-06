Песков назвал демократию в России самой лучшей

В России самая лучшая демократия. Об этом 6 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии. Наша демократия — самая лучшая», — подчеркнул пресс-секретарь президента во время выступления на марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Он также отметил, что Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу. Российское руководство больше не будет терпеть вмешательства в жизнь, политику, внутренние дела страны и резолюции парламентов государств, утверждающих, что выборы в РФ не такие, как им нравятся, добавил Песков.

«Существует какой-то клуб стран, вот этот самый «золотой миллиард», который хочет указывать нам, что нам делать. Мы сказали: «Хватит!» — указал официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о растущем количестве призывов к срыву выборов президента РФ в диппредставительствах за рубежом. По ее словам, все попытки вмешательства в дела РФ в процессе выборов главы государства обречены на провал и обязательно «аукнутся» Западу.

До этого, 22 февраля, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия» отметила, что желающих дискредитировать выборы президента РФ «больше чем достаточно». Глава ЦИК подчеркнула, что финансируемых ЦРУ США, МИ-6 и другими западными службами релокантов натаскивают в том числе на организацию провокаций на зарубежных участках.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России. Голосование на выборах президента РФ за границей будет организовано на 288 избирательных участках в 144 странах.