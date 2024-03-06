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Песков назвал Монголию важным историческим партнером и другом РФ

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Фото: TASS/АР/Mark Schiefelbein
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Монголия является важным историческим партнером и другом России, которому она всегда готова помогать. Об этом 6 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание».

«Монголия — это очень важный наш партнер, исторический партнер. Это наш исторический союзник и друг. Друг, который нам всегда помогал, и друг, которому мы всегда готовы помогать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что Россия будет развивать отношения с партнерами и ждать, когда мировое меньшинство придет в себя и присоединится к большинству.

«Нам на это хватит терпения. <…> Мы с этим справимся. Мы открыты к отношениям народ с народом», — заверил Песков.

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До этого, 17 октября 2023 года, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе в ходе рабочего визита в Китай указал на необходимость уделить внимание росту товарооборота между странами, который скорректировался в этом году. Российский лидер подчеркнул, что этим должны заняться межправительственные комиссии.

На встрече с монгольским лидером Путин также заявил о согласии всех сторон с проектом строительства газопровода «Сила Сибири – 2» из России в Китай через территорию Монголии. Президент России выразил уверенность, что реализация проекта будет двигаться «хорошими темпами».

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