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Автоэксперт перечислил самые надежные отечественные автомобили

Автоэксперт Житнухин назвал три модели Lada самыми надежными российскими авто
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Три модели из линейки Lada отличаются повышенной надежность и выносливостью, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, сообщает 6 марта «Российская газета».

Прежде всего, по словам автоэксперта, из отечественных моделей на рынке можно выделить Lada Granta Cross. От обычной Granta она отличается обвесом из прочного пластика, который защищает эмаль от повреждений на бездорожье, высоким дорожным просветом и шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности. Благодаря увеличенному клиренсу на днище машины реже появляется коррозия, а нагрузка на амортизаторы уменьшается, объяснил он.

«Я бы выделил также Niva Travel. Автомобиль неприхотлив в эксплуатации и редко нуждается в дорогостоящем ремонте. Единственный минус — высокий уровень расхода топлива», — отметил Житнухин.

Также к самым надежным отечественным машинам можно отнести Lada Vesta, указал специалист. Модель востребована у россиян благодаря повышенному уровню безопасности и различным опциям комфорта, добавил он.

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6 марта в сервисе для покупки и продажи авто «СберАвто» рассказали «Известиям» что в 2023 году обратившиеся за подбором автомобиля россияне предпочитали модели B-класса и С-класса, а также кроссоверы привычных производителей. У специалистов заказывали поиск Skoda Octavia, Kia Rio и Kia Ceed.

Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что компания Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей на рынке России. В феврале в РФ было реализовано 12,3 тыс. автомобилей этого бренда, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.

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