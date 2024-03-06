Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

В Сети появилось видео с футболистом «Спартака» Промесом в ночном клубе в ОАЭ

0
Фото: Global Look Press/spartak.com/Stupnikov Alexander
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео с нидерландским футболистом «Спартака» Квинси Промесом в одном из ночных клубов в ночь на 6 марта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал «Закулисье спорта» и публикует несколько видео со спортсменом.

Как указано, Промес находится при этом в ОАЭ под домашним арестом. Суд по его делу был отложен на неделю, уточняет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал.

Главное — управление: «Спартак» добыл ничью в игре с «Зенитом»
Отъезд главного тренера в день матча не помешал красно-белым успешно выступить в Питере

14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг. По версии следствия, 32-летний футболист вложил €200 тыс. в проведение операции, состоявшейся в январе 2020 года. На это решение суда адвокатами Промеса была подана апелляция.

Позднее, 29 февраля, нидерландского футболиста не выпустили из ОАЭ, где он участвовал в тренировочных сборах «Спартака». Таким образом, команда вылетела без него из Дубая в Санкт-Петербург для проведения матча с «Зенитом» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

1 марта Нидерланды начали обсуждение с властями ОАЭ экстрадицию Промеса. В пресс-службе нидерландской прокуратуры «Известиям» сообщили, что задержание футболиста произошло «в связи с местным нарушением». По некоторым данным, он попал в аварию на территории ОАЭ и сбежал с места ДТП. Тогда же пресс-служба «Спартака» сообщила, что руководство московского клуба намерено применить дисциплинарные меры к футболисту после его возвращения в РФ в связи с его отсутствием на игре по личным причинам.

Кроме того, 4 марта газета NRC Handelsblad сообщила, что Промес находится под домашним арестом. Источник издания отметил, что мера в отношении спортсмена была применена из-за ДТП. Также ведутся переговоры об экстрадиции футболиста в Нидерланды из-за его уголовного преследования.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В январе 2021-го он вернулся в московский клуб.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024