В Сети появилось видео с футболистом «Спартака» Промесом в ночном клубе в ОАЭ

В Сети появилось видео с нидерландским футболистом «Спартака» Квинси Промесом в одном из ночных клубов в ночь на 6 марта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал «Закулисье спорта» и публикует несколько видео со спортсменом.

Как указано, Промес находится при этом в ОАЭ под домашним арестом. Суд по его делу был отложен на неделю, уточняет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал.

14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг. По версии следствия, 32-летний футболист вложил €200 тыс. в проведение операции, состоявшейся в январе 2020 года. На это решение суда адвокатами Промеса была подана апелляция.

Позднее, 29 февраля, нидерландского футболиста не выпустили из ОАЭ, где он участвовал в тренировочных сборах «Спартака». Таким образом, команда вылетела без него из Дубая в Санкт-Петербург для проведения матча с «Зенитом» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

1 марта Нидерланды начали обсуждение с властями ОАЭ экстрадицию Промеса. В пресс-службе нидерландской прокуратуры «Известиям» сообщили, что задержание футболиста произошло «в связи с местным нарушением». По некоторым данным, он попал в аварию на территории ОАЭ и сбежал с места ДТП. Тогда же пресс-служба «Спартака» сообщила, что руководство московского клуба намерено применить дисциплинарные меры к футболисту после его возвращения в РФ в связи с его отсутствием на игре по личным причинам.

Кроме того, 4 марта газета NRC Handelsblad сообщила, что Промес находится под домашним арестом. Источник издания отметил, что мера в отношении спортсмена была применена из-за ДТП. Также ведутся переговоры об экстрадиции футболиста в Нидерланды из-за его уголовного преследования.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В январе 2021-го он вернулся в московский клуб.