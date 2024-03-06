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Поликлинику в Пензе отремонтируют за 5 млн рублей

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В Пензе отремонтируют поликлинику № 3 на улице Светлой. Подрядчик выбран, результаты аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

Как пишет ИА «Пенза-пресс», начальная цена контракта составляла 5,8 млн рублей. Компания, победившая на торгах, предложила выполнить работы дешевле на 1 млн рублей, за 4,8 млн рублей.

На торгах были выбраны второй и третий номера. Это компании, которые возьмутся за работу, если победивший подрядчик не сможет выполнить обязательства, взятые на себя.

Заказчиком выступает ГБУ «Городская поликлиника». Она выделит на ремонт собственные средства. Предстоит отремонтировать коридор на первом этаже, более 10 кабинетов, санузел и мягкую кровлю поликлиники. Это необходимо сделать в течение 90 календарных дней с даты подписания контракта.

Ранее сообщалось, что в Пензе объектом культурного наследия признали кинотеатр «Родина». Он был построен в 1950-е годы и является образцом позднего сталинского ампира. После включения здания в единый государственный реестр ОКН в его границах запрещены изменение объемно-пространственных характеристик, строительство новых объектов и размещение временных объектов. Разрешено проводить работы по ремонту, консервации и реставрации здания.

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