МИД назвал ядерные объекты севера ЕС законными целями РФ в случае конфликта

Потенциальные ядерные объекты в северной Европе станут законными целями для России в случае прямого военного столкновения. Об этом 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления президента Финляндии Александера Стубба о том, что его стране важно иметь свои силы ядерного сдерживания.

Она отметила, что если в странах севера Евросоюза появится ядерное оружие США, то их безопасность не укрепится, а, наоборот, явно пострадает. Дипломат подчеркнула, что другие страны континента вынуждены будут учитывать это обстоятельства.

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты», — предупредила Захарова на брифинге.

Ранее, 1 марта, новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что для Финляндии очень важно иметь собственные реальные силы ядерного сдерживания, что на практике обычно обеспечивается размещением ядерного оружия США. Он добавил, что НАТО в настоящее время предоставляет стране таковые средства ядерного сдерживания, включая военные кадры и боеприпасы.

После, 2 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что долгие годы добрососедства России и Финляндии пошли прахом после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО). Впервые о планах Минобороны создать два новых военных округа глава ведомства Сергей Шойгу сообщал на заседании коллегии ведомства в декабре 2022 года. В свою очередь, Путин в декабре 2023 года пояснил, что РФ вынуждена воссоздавать ЛВО из-за вступления Финляндии в НАТО.