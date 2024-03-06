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Минздрав: число пострадавших в результате аварии на ТЭЦ в Туве выросло до 23

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В результате аварии на Шагонарской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Туве пострадали 23 человека, сообщил 6 марта помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», — рассказал он «Известиям».

По его словам, мероприятия о медицинской эвакуации пострадавших в административный центр региона, Кызыл, продолжаются.

Кроме того, оказание медпомощи было взято под личный контроль главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Кузнецов отметил, что будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава России, в том числе НМИЦ хирургии имени Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова.

Пожар и сильное задымление произошли в здании котельной в Шагонаре утром 6 марта. Глава Тувы Вячеслав Ховалыг сообщил, что из-за инцидента никто не погиб, причины произошедшего пока не известны. Пожар на территории ТЭЦ распространился на площади 50 кв. м. Позднее пресс-служба МЧС России сообщила, что открытое горение в здании было ликвидировано.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В регионе введен режим ЧС, работает оперативный штаб.

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