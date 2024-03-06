В России произошло 164 ДТП за прошедшие сутки

На российских дорогах за прошедшие сутки произошло 164 ДТП, в которых 18 человек погибли и 202 получили ранения. Об этом в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям» 6 марта.

За сутки зафиксировано 28 ДТП с пешеходами вне зоны переходов, в которых три человека погибли, еще 25 получили травмы. В числе пострадавших было двое детей. Также с участием несовершеннолетних зарегистрировано 16 ДТП, 17 детей были ранены. Кроме того, за сутки произошли два ДТП с участием нетрезвых водителей и еще две автоаварии, в которой водители отказались от медосвидетельствования. В таких ДТП один человек погиб и трое получили ранения.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов не садиться за руль в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия и «сплошные» проверки по выявлению и исключению из движения водителей, рискнувших сесть за руль после употребления алкоголя, проводятся автоинспекторами ежедневно, отметили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно рассматривают сообщения от участников дорожного движения о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в состоянии опьянения, и принимают необходимые меры.

«Также рекомендуем водителям во избежание ДТП не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии. Особенно когда планируете перевозить детей, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями и не совершайте рискованные маневры, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Снижение скорости и увеличение дистанции помогут вам избежать аварийных ситуаций», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

5 марта директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что весной многие водители пренебрегают техническим обслуживанием, слишком рано меняют резину на летнюю и совершают другие ошибки, к примеру не адаптируют свой стиль вождения к изменяющимся условиям на дорогах весной.