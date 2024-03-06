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Фитнес-тренер назвала способы подтянуть тело к лету

Тренер Андриянова посоветовала не сидеть на монодиетах, чтобы похудеть к лету
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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За несколько месяцев до лета многие люди устремляются в спортзалы с желанием подтянуть тело к пляжному сезону. О том, насколько реально получить фигуру мечты за столь короткие сроки и как правильно подойти к этому вопросу, рассказала «Известиям» 6 марта фитнес-инструктор, работник стенда ОО РФСО «Локомотив» на ВДНХ Анастасия Андриянова.

Она отметила, что за несколько месяцев трудно сильно похудеть или накачать мышцы, получив заветные кубики пресса — результаты тренировок становятся заметными через четыре-шесть месяцев. Однако если прийти в зал в начале марта, то до июня можно привести себя в тонус и подтянуть тело.

По ее словам, справиться с такой задачей самостоятельно бывает сложно. На помощь придет фитнес-инструктор, который подскажет, на каких упражнениях и группах мышц сделать акцент, чтобы добиться максимального результата в минимальные сроки.

Спортсменка рекомендовала тем, кто стремиться похудеть к лету, не прислушиваться к советам из интернета и тем более не сидеть на строгих монодиетах.

«И жесткие диеты, и чрезмерные нагрузки принесут больше вреда, чем пользы. После похудения килограммы с большой вероятностью вернуться», — предупредила Анастасия Андриянова.

Для того чтобы обрести тонус и желаемые очертания тела, нужно не только заниматься спортом, но и следить за питанием, продолжила фитнес-тренер. Она рекомендовала употреблять углеводы в первой половине дня, а белок — во второй. При этом питание должно быть разнообразным и включать в себя овощи, нежирное мясо, рыбу, полезные жиры.

Также Андриянова рассказала, что для достижения результата нужно заниматься в тренажерном зале минимум три часа в неделю. Усилить эффект от тренировок помогут массаж, бассейн, энергичные прогулки.

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В октябре минувшего года врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, это жареное мясо с картошкой или запеченное «мясо по-французски».

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