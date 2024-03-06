В конгрессе США заявили, что не Байден управляет страной
Руководство США сейчас осуществляет не президент страны Джо Байден, а его администрация, заявил 5 марта каналу Fox Business конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс.
«Все мы видим его (Байдена — Ред.) умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны», — сказал парламентарий.
По словам Биггса, американцы часто спрашивают у него, кто в действительности управляет Соединенными Штатами. Он выразил мнение, что на самом деле управление государством ведет кабинет Байдена, обращает внимание «Газета.Ru».
Ранее, 29 февраля, экс-президент США Дональд Трамп прошел тест на когнитивные способности и предложил Байдену сделать то же самое. Он предположил, что таким образом американцы смогут понять, почему Байден «принимает такие ужасные решения».
26 февраля Fox News сообщил, что в конгрессе США вынесут резолюцию по отстранению Байдена от власти, предложение внес член палаты представителей, республиканец Кен Бак. Причиной стал недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором глава государства охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью». Документ отражает то, «чему многие американцы уже долгое время сами являются свидетелями», отметил Бак.
Доклад Хёра о неправильном хранении действующим президентом секретных бумаг был опубликован 8 февраля. Там сообщалось, что Байден не помнит, когда был вице-президентом США, и дату смерти своего сына Бо. После этого Байден на пресс-конференции заявил журналистам, что у него «с памятью всё в порядке», однако во время той же встречи перепутал президентов Мексики и Египта.
81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.