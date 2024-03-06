Пенсионер погиб в результате наезда легкового авто в Волгограде
В Краснооктябрьском районе Волгограда в результате наезда отечественного легкового автомобиля погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Наезд произошел вечером во вторник, 5 марта, на пересечении улиц Богунской и Еременко. Предварительно установлено, что 30-летний водитель «Лады Гранта» сбил 71-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате пенсионер получил различные травмы и был госпитализирован, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру». Спасти мужчину не удалось, он скончался в медучреждении.
2 марта сообщалось, что в Екатеринбурге автомобиль Mazda сбил пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, пострадавший скончался на месте.