Ребенок получил травмы при скатывании по перилам в школе Петербурга
В Санкт-Петербурге госпитализировали 11-летнего мальчика, который, будучи на уроках в школе, скатился по перилам. У него диагностировали ушиб головного мозга, переломы и другие травмы.
Как сообщает телеканал «78», инцидент произошел в школе № 466 в поселке Песочный Курортного района. Мальчика в тяжелом состоянии отправили в реанимацию.
Установлено, что во время перемены школьник шел в столовую, но решил скатиться по перилам и упал в лестничный пролет.
Ребенок живет в семье с шестью детьми. Его мать — домохозяйка, отец — священнослужитель.
В конце февраля в Омске мальчик, катаясь по перилам в подъезде, упал в лестничный проем с шестого этажа и разбился насмерть.